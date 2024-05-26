В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда накануне горожане и гости города отметили праздник Ратха-ятра индийскими танцами и песнями.









— На один день мы все погрузились в индийскую культуру. Мантры в исполнении потомственного индийского музыканта Битту Маллика, много красок Холи, шествие четырехметровой колесницы, ярмарка с благовониями, украшениями, нарядами и сувенирами, традиционные блюда, такие как ладду с орехами, бурфи и джаганатхи. Колесница счастья совершила свое юбилейное 35-е шествие. Присоединиться к процессии и зарядиться позитивной энергией смог каждый и теперь участникам будет сопутствовать удача, — рассказали V102.RU в ООО «Парк».









Каждая гостья праздника могла почувствовать себя звездой Болливуда, примерив сари, украсив кисти рук мехенди и сделав яркое фото на память. Для детей работали интерактивные площадки. С главной сцены Битту Маллик исполнил композиции в стиле «этно-фьюжн» — сочетание колоритной индийской музыки и европейского звучания. По завершении Дня Индии небо над парком раскрасилось яркими красками Холи.





Напомним, так называемые индийские дни проходят в ЦПКиО уже третий год подряд. Самой популярной локацией остается лавка с восточными сладостями.

Фото: ООО «Парк»