Общество

Волгоградским казакам на неделе отключат ТВ и радио

Общество 26.05.2024 12:23
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26.05.2024 12:23


В Волгоградской области жителям казачьего хутора Ляпичев Калачевского района ограничат передачу телерадиосигнала. Как сообщает V102.RU со ссылкой на филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Волгоградский ОРТПЦ», кратковременные перебои в трансляции могут возникнуть 29 мая.

Хуторяне останутся без радио и телевидения с 10.00 до 16.00 следующей среды. В частности, не будут доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ», а также радиоканалы «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».   

Напомним, что периодические отключения проводятся в целях профилактических работ на передающем оборудовании.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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