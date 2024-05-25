Происшествия

Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под Волгоградом

Происшествия 25.05.2024 13:22
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25.05.2024 13:22


В Калаче-на-Дону прошедший град лишил жителей урожая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на видео, опубликованное Дон24.RU, снятое, как утверждается, жителями соседнего региона в Волгоградской области,  зеленые посадки оказались заваленными ледяными шариками. По словам автора видео, град уничтожил клубнику, оборвал зеленые плоды с фруктовых деревьев и срезал рассаду с цветами. Уцелела одна лишь теплица.
Напомним, в Волгоградской области 23 мая прошли дожди с грозами, градом и штормом. Однако стихия действовала выборочно. Например, град в Волгограде заметили только на Семи ветрах.

Скриншот видео Дон24.RU

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