В Волгоградской области задержан 28-летний мужчина, который забил до смерти свою 39-летнюю сожительницу в порыве гнева. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, трагедия разыгралась в ночь с 21 на 22 мая в одном из частных домов на улице Коренной в рабочем поселке Елань.

По данным следствия, между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес не менее пяти ударов по голове своей возлюбленной. В результате она упала, потеряв сознание. Кавалер перенес женщину в другую комнату, где она через некоторое время скончалась. Тело 22 мая обнаружила ее дочь.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области