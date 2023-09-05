Легенда мировой легкой атлетики, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, некогда жительница Волгограда Елена Исинбаева сохранила место в Международном олимпийском комитете. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные списки членов организации на 2023 год.

Фамилия Исинбаевой размещена на третьей странице документа в списке спортсменов между немецкой фехтовальщицей на шпагах Бриттой Хайдеман и японским фехтовальщиком-рапиристом Юки Ота. Ранее комитет по этике МОК заявил, что проверит членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к ВС РФ.

— Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года, — отмечал директор по коммуникациям организации Марк Адамс.

В свою очередь известный российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза, президент махачкалинского ФК «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что такое решение МОК он не считает справедливым на фоне недавних резонансных высказываний знаменитой спортсменки.

Напомним, Елена Исинбаева ранее в соцсетях заявляла, что ее звание в рядах вооруженных сил России является номинальным. Это было сделано после начатого МОК расследования о возможной принадлежности спортсменки к ВС РФ. После этого стало известно, что она избежала санкций со стороны МОК.

В настоящее время Елена Исинбаева с семьей проживает в Испании. В Волгограде у именитой спортсменки и олимпийской чемпионки также возникли временные сложности. Администрация Волгограда направила в суд иск с требованием заплатить за два парковочных места Елены Исинбаевой. Спортсменка оперативно погасила долг до рассмотрения иска судом.

Примечательно, что Исинбаеву исключили из ОНФ за прогулы, а стадион в Махачкале лишили имени спортсменки.

Фото: МО РФ

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