Елена Исинбаева заморозила работу благотворительного фонда в Волгограде

Общество 28.09.2023 11:46
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28.09.2023 11:46
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой практически прекратил работу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные СПАРК, сама организация юридически не ликвидирована, но не ведет уже никакой деятельности с 2022 года.Напомним, благотворительный фонд олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой был создан в Волгограде в 2013 году. Одним из главных видов деятельности организации в Волгограде являлось создание современных спортивных площадок.
Елена Исинбаева в 2022 году покинула Россию и дала о себе знать из Испании только тогда, когда в МОК задумались об исключении ее из своих членов за связи с российской армией. Тогда спортсменка объявила себя «человеком мира», открестилась от армии, майором которой она являлась. Власти Дагестана после этого переименовали стадион в Махачкале, названный ранее в честь олимпийской чемпионки. В конечном итоге международный олимпийский комитет оставил Елену Исинбаеву в своих рядах, но общероссийский народный фронт исключил спортсменку из организации.
Ранее администрация Волгограда подала в суд на волгоградскую знаменитость из-за долгов за аренду парковочных мест. Однако через доверенных лиц Елена Исинбаева задолженность погасила.
Фото: Елена Исинбаева /VK.com
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