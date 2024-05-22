Мотоциклиста, сбившего в Красноармейском районе на пешеходном переходе 12-летнего ребенка, разыскивает полиция. После происшествия неизвестный скрылся в неизвестном направлении.
По предварительной информации, ДТП произошло 21 мая в 19:15 напротив дома №31 по улице 40 лет ВЛКСМ.
В настоящее время полицейские ищут водителя и просят оказать помощь в розыске местных жителей, которые могли стать очевидцами произошедшего.
- Очевидцев ДТП, граждан, обладающих сведениями о водителе, просим сообщать информацию по телефонам: 8(8442) 93-21-31 - дежурная часть отдела Госавтоинспекции Управление МВД России по г. Волгограду или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется, - обращаются инспекторы к волгоградцам.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области