В Волгограде водитель трамвая №4 наехала на 71-летнюю женщину





В Волгограде 71-летняя женщина попала под трамвай №4 на ул. Буханцева в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», пожилая женщина с травмами была доставлена в больницу. По предварительным данным, вина в случившемся лежит на вагоновожатой.

Дорожно-транспортное произошло, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне, 21 мая, около 15.40.

– По предварительным данным, 50-летняя водитель трамвая «Татра» напротив дома №72 по ул. Буханцева совершила наезд на 71-летнюю пешехода, которая переходила трамвайные пути. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение, – сообщили информагентству региональном главке МВД.

Также информагентству в полиции сообщают, что в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КРФ. Данная статья предусматривает наказание за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Информация о состоянии пострадавшей женщины уточняется. По сведениям экстренных служб, к счастью, обошлось без серьезных ранений.