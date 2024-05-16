Финал городского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда – 2024», который должен был пройти вечером 17 мая в амфитеатре на берегу Волги, перенесли из-за погоды.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями организаторами принято решение о переносе финала городского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда – 2024» на 23 мая. Мероприятие начнется в 17.00 на сцене амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной, - сообщили в мэрии.

Какие именно погодные условия не позволяют провести конкурс под открытым небом, не уточняется. Отметим, что по прогнозу Волгоградского ЦГМС, 17 мая в Волгограде существенных осадков не ожидается. Температура воздуха: ночью +5…+7º, днём +18...+20º. Порывы ветра: днем 8-13 м/с, ночью 2-7 м/с.

В финале городского конкурса, напомним, будут соревноваться 20 человек - 10 юношей и 10 девушек, который победили в отборочных турах, проходивших в три этапа. Основная тема конкурса, как отмечают организаторы, является «Семья. Семейные ценности». Участникам финала предстоит показать себя в дефиле, интеллектуальном и творческом конкурсах, а также в общем танцевально-постановочном номере. Вход на мероприятие свободный.