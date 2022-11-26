Многострадальное общежитие на ул. Саушинской, 30 в Красноармейском районе Волгограда вновь подверглось испытаниям. Сегодня, 26 ноября, на первом этаже пятиэтажного здания утром произошел пожар, а потом лопнула труба с горячей водой, сообщила ИА «Высота 102» одна из жильцов Ирина Житникова.

- Около 5 утра начался пожар на первом этаже, где давно никто не живет, разъехались. Комнаты там раньше были заколочены, а сейчас стоят открытые. Люди туда стаскивают всякий хлам и мусор. В одной из комнат и произошел пожар, - рассказала собеседница агентства.

На вызов, по словам женщины, прибыли пожарные и все потушили. После того, как они уехали, в общежитии прорвало трубу.

- Сейчас там хлещет кипяток. Жильцы вызвали аварийку, но никто не приехал. Позвонили в 112, приехали пожарные, все осмотрели. Сказали, что они свою работу выполнили и надо вызывать сотрудников ЖКХ. Звоним по всем телефонам, но никто к нам из ЖКХ не едет, - говорит Ирина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Саушинская поступило сегодня в 4:32.

- На первом расселенном этаже здания в комнате 20 кв.м. горели б/у вещи по всей площади. Возгорание было ликвидировано в 4:47. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Напомним , что 3 сентября текущего года в этом общении произошел потоп, который залил комнату, где проживала женщина с двумя детьми. Это уже не первый потоп в этом здании. На Крещенье в 2019 году также прорывало трубу с кипятком.

В настоящее время в общежитии, как утверждают люди, до сих пор нет отопления, но платежки им присылают.

Жильцы уверят, что состояние пятиэтажки ужасное, хотя здание не признано аварийным. Капитальный ремонт здесь запланирован только в 2034 году.

Фото и видео жильцов общежития



