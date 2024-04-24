Тела двух рыбаков достали из реки в Волгоградской области





В Волгоградской области из реки Медведицы подняли тела двух мужчин, которые 17 апреля утонули во время рыбалки. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчины погибли в результате опрокидывания лодки.

Ранее информагентство сообщало о несчастном случае в Жирновском районе, который произошел в районе Красноярской ГЭС на реке Медведице. Тогда, по сведениям очевидцев, под водой оказался один рыбак, однако сегодня стало известно, что погибших двое.

Тела мужчины были подняты из воды сотрудниками спасательной службы. По предварительным данным, причиной смерти рыбаков стало утопление – насильственных следов на телах не обнаружено.

Известно, что оба рыбака проживали в Волгоградской области в поселке Красный Яр.