Происшествия 22.04.2024 10:35
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22.04.2024 10:35
Стали известны подробности гибели 18-летнего Рината Дмитриева, которого неделю искали полицейские и волонтеры. Как рассказали V102.RU жители хутора Горский Урюпинского района Волгоградской области, где жил молодой человек, его тело нашли на дереве в лесу в этом же населенном пункте.Напомним, юноша исчез 15 апреля. Он учился в одном из техникумов Жирновска. О прекращении поисков пропавшего в связи с его гибелью волонтеры объявили накануне, 21 апреля.
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