В Волгограде перекроят границы территориального зонирования под филармонией





В Волгограде депутаты обсудили корректировки карты градостроительного зонирования города. Одной из центральных тем стало изменение границ земельного участка под зданием филармонии.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу городской думы, с инициативой о внесении поправок выступило «Управление капитального строительства». Представители госорганизации обосновали корректировки необходимостью приведения границ территориальных зон в соответствие с фактическими границами земельного участка. Изменения необходимы для предстоящей реконструкции учреждения культуры.

Напомним, на прошлой неделе проект реконструкции Волгоградской филармонии прошёл необходимые согласования с ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2021 году на разработку соответствующей документации из регионального бюджета было выделено 39 млн рублей. Задачу о приведении учреждения культуры в порядок поставил в 2019 году губернатор Андрей Бочаров.