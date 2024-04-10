Проект реконструкции ЦКЗ Волгограда прошел экспертизу

Центральный концертный зал волгоградской филармонии готовят к реконструкции, передает V102.RU. Как сообщили в ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектная документация и результаты инженерных изысканий, которые подготовили три проектировщика из Ростовской области и Подмосковья, получила положительное заключение управления государственной экспертизы проектов Волгоградской области. Результат опубликован в Единой цифровой платформе экспертизы.

О необходимости проведения реконструкции одной из самых значимых концертных площадок Волгограда еще в 2019 году заявлял губернатор Волгоградской области. В 2021 году на подготовку проекта капитального ремонта ЦКЗ было выделено около 39 миллионов рублей. Тогда заявлялось о ремонте кровли, коммуникаций, в том числе системы отопления, выполнение мероприятий по гидроизоляции помещений подвала, ремонте помещения фойе и фасадов здания в увязке с существующей частью здания речного вокзала, зрительного зала и подсобных помещений.

Предыдущий ремонт в здании ЦКЗ частично проводился более 10 лет назад.

Заказчиком реконструкции является ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства». Проектировщиками, согласно данным ЕЦПЭ, стали ООО «Севкаврентендон» и ООО «КС-Девелопмент» из ростова-на-Дону, а также ООО «ЛТМ Мьюзик» из города Видное Московской области.

Справка

Центральный концертный зал был построен в 1989 году в комплексе Речного порта на Центральной набережной города-героя. Его вместимость 1025 мест. Симфонический оркестр, который тогда создавался в Волгограде под руководством известного российского дирижера Эдуарда Серова, получил собственный зал с концертной сценой.

Фото: архив V102.RU