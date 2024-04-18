Свинина или сом? Аналитики узнали, какой шашлык готовят в Волгограде

Сотни запросов в поисковой сети за прошлое лето изучили аналитики «Яндекса», чтобы узнать о том, какой шашлык предпочитают жители Волгограда и других российских городов.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на результаты исследования, в Волгограде, больше чем в других городах, любят шашлык из сома. Однако свинину для этого блюда также покупают, причем чаще, чем курицу или баранину. Самым популярным маринадом у волгоградцев, согласно поисковым запросам, является яблочный уксус.

Аналитики пришли к выводу, что готовят, в принципе, шашлык в российских города-миллиониках примерно одинаково. Однако есть нюансы. Если в Волгограде в поиске чаще встречается словосочетание шашлык из сома, то в Казани - это шашлык из конины, в Ростове-на-Дону - из нутрии, а в Москве - из осетрины. Самый популярный маринад - это уксус и лук.

Экзотические запросы поисковой сети также тщательно записывались и изучались. Так, к примеру, пользователи часто искали ответ на вопрос, как реанимировать сгоревший шашлык из говядины, как придать мясу красивый цвет, а также где найти мангал для серьезного мужика или в стиле «Звездных войн».