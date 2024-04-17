Происшествия

Под Волгоградом тушат крупный пожар на острове Сарпинский

Происшествия 17.04.2024 18:56
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17.04.2024 18:56


Сегодня, 17 апреля, на острове Сарпинский в Волгоградской области произошел крупный пожар. Как сообщает V102.RU, черный дым от возгорания жители Волгограда заметили на расстоянии в несколько километров. 



Как стало известно информагентству, возгорание сухой травы произошло на острове неподалеку от озера Болячка. 

В 17:23 поступило сообщение о пожаре на острове Сарпинском.  На месте работают сотрудники отдельного поста пятой пожарно-спасательной части, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. —  На данный момент происходит скорейшая ликвидация пожара. Площадь пожара устанавливается. Угрозы домам и населенным пунктам нет

Видео: ЧП Волгоград / Telegram; Фото: Леонид Луночкин / V102.RU

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