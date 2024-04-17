Под Волгоградом тушат крупный пожар на острове Сарпинский





Сегодня, 17 апреля, на острове Сарпинский в Волгоградской области произошел крупный пожар. Как сообщает V102.RU, черный дым от возгорания жители Волгограда заметили на расстоянии в несколько километров.





Как стало известно информагентству, возгорание сухой травы произошло на острове неподалеку от озера Болячка.

— В 17:23 поступило сообщение о пожаре на острове Сарпинском. На месте работают сотрудники отдельного поста пятой пожарно-спасательной части, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На данный момент происходит скорейшая ликвидация пожара. Площадь пожара устанавливается. Угрозы домам и населенным пунктам нет.

Видео: ЧП Волгоград / Telegram; Фото: Леонид Луночкин / V102.RU