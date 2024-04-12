Происшествия

Очень пьяного, но честного угонщика задержали полицейские в Волгограде

Происшествия 12.04.2024 12:34
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12.04.2024 12:34


В Ворошиловском районе Волгограда нарядом ДПС задержан 36-летний мужчина, который угнал в Светлоярском районе «шестерку». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в момент задержания угонщик был предельно честен с сотрудниками полиции и откровенно признался, что совершил преступление после того как выпил крепкого алкоголя. Более того, выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. 

–  За рулем угнанного автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее судимый, лишенный права управления транспортными средствами 36-летний житель области.В ходе проверки было установлено, что данный гражданин уклоняется от исполнения наказания за совершенную ранее кражу и находится в федеральном розыске. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе главка. 

На месте задержания в Ворошиловском районе  полицейские составили материалы и передали из затем в суд.  

Решаются вопросы о возбуждении в отношении задержанного уголовных дел за угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, а также избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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