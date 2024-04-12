Происшествия

Труп мужчины нашли рядом с самодельным ружьем в Волгоградской области

Происшествия 12.04.2024 08:47
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12.04.2024 08:47


В Октябрьском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 67-летнего мужчины. Мертвым житель хутора Новоаксайский был найден в собственном доме накануне. 

Как стало известно ИА «Высота 102», причиной смерти пенсионера стало огнестрельное ранение грудной клетки. 

При этом рядом находилось оружие, которое, по предварительным данным, было сделано самим погибшим, – сообщает собственный источник информагентства. 

Не исключается, что мужчина мог по неосторожности причинить себе смертельное ранение. Рассматривается также версия о том, что он произвел выстрел намеренно.  

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