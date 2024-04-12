Труп мужчины нашли рядом с самодельным ружьем в Волгоградской области





В Октябрьском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 67-летнего мужчины. Мертвым житель хутора Новоаксайский был найден в собственном доме накануне.

Как стало известно ИА «Высота 102», причиной смерти пенсионера стало огнестрельное ранение грудной клетки.

– При этом рядом находилось оружие, которое, по предварительным данным, было сделано самим погибшим, – сообщает собственный источник информагентства.

Не исключается, что мужчина мог по неосторожности причинить себе смертельное ранение. Рассматривается также версия о том, что он произвел выстрел намеренно.