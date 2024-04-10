Расследования

Упрямую самогонщицу осудили в Волгоградской области

Расследования 10.04.2024 20:04
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10.04.2024 20:04


Жительницу Палласовского района Волгоградской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу домашнего самогона. Как сообщили V102.RU в районном суде, ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за незаконную торговлю этим крепким спиртным напитком, но это ее не вразумило.

В январе текущего года предприимчивую гражданку снова уличили в продаже 0,5 литра самогона за 150 рублей. 

- Подсудимая свою вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, - рассказали в районном суде.

Самогонщицу признали виновной по ст. 171.4 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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