В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видео





Сегодня утром, 8 апреля, произошло массовое ДТП с участием троллейбуса и двух легковушек в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась на улице 39-ой Гвардейской дивизии в 07:25.





По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110», двигаясь по проспекту Ленина, на скорости врезался в троллейбус, который остановился на остановке. После удара легковушку отбросило на проезжающий мимо Hyundai Solaris.

В результате ДТП водителя «ВАЗа» госпитализировали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области