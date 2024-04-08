Происшествия

В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видео

Происшествия 08.04.2024 10:15
0
08.04.2024 10:15


Сегодня утром, 8 апреля, произошло массовое ДТП с участием троллейбуса и двух легковушек в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась на улице 39-ой Гвардейской дивизии в 07:25. 



По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110», двигаясь по проспекту Ленина, на скорости врезался в троллейбус, который остановился на остановке. После удара легковушку отбросило на проезжающий мимо Hyundai Solaris.

В результате ДТП водителя «ВАЗа» госпитализировали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.04.2024 10:37
Происшествия 08.04.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.04.2024 09:52
Происшествия 08.04.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 21:20
Происшествия 07.04.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 18:23
Происшествия 07.04.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 16:55
Происшествия 07.04.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 13:49
Происшествия 07.04.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 12:46
Происшествия 07.04.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 10:34
Происшествия 07.04.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 19:20
Происшествия 06.04.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 18:09
Происшествия 06.04.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 16:09
Происшествия 06.04.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 13:59
Происшествия 06.04.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 12:49
Происшествия 06.04.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 20:54
Происшествия 05.04.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 18:49
Происшествия 05.04.2024 18:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:25
В Волжском 9 апреля завершится отопительный сезонСмотреть фотографии
12:00
Бастрыкина возмутил заклеенный скотчем мемориал в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Андрей Бочаров потребовал навести порядок в регионе после зимыСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончикеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области 1,5 тыс. камер будут выслеживать нарушителей на ЕГЭСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Переправа между Камышином и Николаевском заработает 9 апреляСмотреть фотографии
09:52
Черный столб дыма поднялся рядом с АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей за инновационные проектыСмотреть фотографии
09:36
УФСБ задержало планировавшего побег в ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волгограде новую станцию микрофильтрации подключат к канализационной сетиСмотреть фотографии
08:16
Стабильное тепло до +22 пришло в ВолгоградСмотреть фотографии
07:56
В третьем городе Волгоградской области 8 апреля отключили батареиСмотреть фотографии
06:45
«Есть в этом что-то от квеста»: волгоградский фотограф поймал в объектив удивительных шилоклювок и кудрявых пеликановСмотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом легковушка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
20:18
Рамазан в ударе: «Ротор» обыграл «Родину-2» со счетом 2:0Смотреть фотографии
19:47
Пропавшего в поисках работы пенсионера ищут в Волгограде с 4 апреляСмотреть фотографии
19:00
«Слово обманет, а тело нет»: полиграфолог рассказал, с какими вопросами приходят волгоградцы чаще всегоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Под Волгоградом при рытье траншеи нашли человеческие останкиСмотреть фотографии
17:22
Бронзовые вы наши! «Динамо-Синара» вошло в тройку призеров Кубка России по гандболуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Из-за упрямой волжанки подростка на вездеходе перевернуло в воздухе: видеоСмотреть фотографии
16:00
Стало известно состояние разбившихся на Porsche Cayenne волгоградцевСмотреть фотографии
15:01
В России ввели штраф до полумиллиона за самовольную замену плит и колонокСмотреть фотографии
13:49
Ночные посиделки в Жилгородке обернулись гибелью для волгоградкиСмотреть фотографии
12:46
LADA Granta с рабочими из Москвы смял грузовик под Волгоградом, трое погиблиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ротор» встретит «Родину-2» в Волгограде 7 апреляСмотреть фотографии
11:52
Ижевчанин из семьи глухих снял клип у подножия «Родины-матери» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
Компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом. Один человек погибСмотреть фотографии
09:31
«Каустик» в Волгограде вырвал победу у краснодарского «СКИФа»Смотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области нашли черепа и кости трех человекСмотреть фотографии
 