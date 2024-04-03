В Котово разрушается «криминальная» дорога

Общество 03.04.2024 21:55
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03.04.2024 21:55
В Котово Волгоградской области снова стала расползаться дорога по улице Дачная. Ямы и выкрошенный асфальт зафиксировали сегодня, 3 апреля, местные жители. Как рассказали V102.RU котовчане, дефекты на дорожном покрытии появились в той части, которая была переделана после криминального скандала, связанного с этой дорогой. По мнению горожан, причиной этого может быть некачественная и неоднородная асфальтовая смесь, которую использовали при устранении брака.
Напомним, дорога на улице Дачная в Котово стала разрушаться в начале 2023 года, буквально через месяц после сдачи ее в эксплуатацию. На строительство бракованной дороги было потрачено около 30 миллионов рублей. После этого СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело, а бывший глава Котово Сергей Лесниченко, который подписал акты приема работ, вскоре покинул свой пост и нашел себе новую работу в администрации Моисеевского сельского поселения. Однако до сих пор виновные в разбазаривании бюджетных средств не названы и не наказаны.
После скандала в октябре прошлого года дорогу срочно стали переделывать. Однако, как видно, качество работ вызывает сомнения.Общественный контроль города Котово t.me
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