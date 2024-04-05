Нашумевшая история с проблемным капитальным ремонтом дырявого водопровода в городе Котово Волгоградской области в границах улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы Мира продолжается в судебных инстанциях. Как стало известно V102.RU, подрядчик ООО «Ной», с которым договор был расторгнут в одностороннем порядке, добивается признания этого решения незаконным.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт части линейного объекта – водопровода от ВРП-2 до ул. Мира по ул. 60 лет ВЛКСМ в городе Котово Волгоградской области с ООО «Ной» администрация Котово заключила 30 января 2023 года. Подрядчик в срок с 1 мая до 1 июля 2023 года должен был выполнить работы за 19 миллионов рублей. Однако в срок выполнить ремонт не удалось. 12 сентября 2023 года администрация Котово расторгла контракт с подрядчиком, из-за чего компания автоматически была зачислена в реестр недобросовестных поставщиков.

– Да, работа была выполнена не в срок, но для этого были веские причины, – рассказал V102.RU представитель ООО «Ной» Гор Егиазарян. – У нас не было проектной документации. Было очень много проблем – все отражено в письмах. Ту трассу, которую мы проложили, там было много других коммуникаций, про которые они сами не знали. Во время копки, а мы же не в ручную копали, а с помощью техники, мы сталкивались со многими и многими проблемами, поэтому у нас продлился контракт. До сих пор там наша труба лежит. Они рядом проложили новую трубу, а наша до сих пор там.







В подрядной организации рассказали, что при выполнении контракта все не заладилось с самого начала. Проблемы, которые всплывали одна за другой в ходе работ, можно было решить, но только при помощи местных властей. А ее не было.

– Когда мы им писали письмо, дайте нам разрешение выполнить работы путем горизонтального бурения – тут у вас очень много коммуникаций, а в проектной документации этого нет, они тогда нам это не позволили. Зато вторая фирма, которую они взяли после нас, сделала горизонтальным методом бурения. Получается, что им разрешили, а нам нет. Мы даже готовы были проложить за наш счет трубу методом горизонтального бурения, что дороже, чем обычный метод прокладки. Технику мы не арендуем, она наша. Мы им предлагали, есть письмо, но нам отказали, – говорит Егиазарян. – Они потом в корне поменяли все условия контракта. Т.е если у нас семисотая труба была, то эта фирма проложила пятисотую.





Подрядчик утверждает, что выполнил огромный объем работ, за который ему не заплатили.

– Нам просто осталось врезку сделать и все. Пять дней оставалось – и мы бы всю работу закончили. Все было куплено, все детали, материалы. Там надо было лишь задвижку большую поставить. Она до сих пор в водоканале у них лежит, потому что мы туда складировали, чтобы ничего не украли, – сообщил представитель подрядчика.

В исковом заявлении указывается, что работы по контракту были выполнены на 88%, т.е на 16 миллионов рублей. Подрядчик в письменном порядке направлял в администрацию Котово свое возражение на односторонний отказ от исполнения договора, но оно было оставлено без внимания. В материалах дела ООО «Ной» указывает, что приступил к работам своевременно, а потом много раз приостанавливал их по независящим от него причинам.





– Во время разработки грунта подрядчиком обнаружено множество сетей подземных коммуникаций, в том числе газа, действующего водопровода, электросетей, коммуникаций, канализации, не учтенных при составлении сметного расчета. Схема расположения указанных сетей подрядчику не предоставлялась, – указывается в исковом заявлении. – В связи с нахождением обнаруженных в ходе выполнения работ сетей на разной высоте, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, трубы пришлось затаскивать разными способами (где-то под сети, а где-то над ними), что не было предусмотрено конкурсной документацией и что значительно усложнило, а вследствие и повлияло на сроки выполнения работ. Кроме того, часть трубы подлежащей ремонту, находится между двумя колодцами, соединенными трубой (действующий водопровод), который ввиду своей ветхости неоднократно прорывало, а вследствие происходили затопления мест выполнения работ, что приводило к приостановке их выполнения до устранения заказчиком аварийной ситуации.

– Бывало так, что копаем и натыкаемся на очередную трубу. А что это за труба, мы знаем. Спрашиваем у представителей местного водоканала – они тоже не знают. Местные власти – такая же история. А как я могу дальше копать, пока не узнаю, что в этой трубе? После очередного запроса, а их было много, нам сказали: «А вы возьмите и маленьким сверлом просверлите. Если пойдет вода, то, значит, там вода, а если газ, то газ». Вот в таких условиях мы там работали. Бывало приходишь утром, а у водоканала очередной порыв и вся наша траншея в воде, следовательно, работать мы не можем. Начинаем откачивать, – вспоминает представитель ООО «Ной».

Подрядчик также утверждает, что письменно информировал местные власти о проблемных ситуациях, а также выступал с предложением о продлении срока выполнения работ, гарантируя заказчику возмещение всех понесенных издержек, связанных с несвоевременной сдачей объекта. Однако получил отказ в продлении срока окончания контракта.

В настоящее время в судебном разбирательстве компания добивается проведения экспертизы, чтобы определить объем и стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту, а также установить, имеют ли выполненные работы существенные и неустранимые недостатки. Однако администрация Котово выступает против этой экспертизы. Решение о ее назначении было обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, который постановил вопрос о назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Судебные баталии по многострадальному водоводу в Котово продолжатся 23 апреля.

– Если котовские власти уверены в своей правоте, то почему они так боятся этой экспертизы? Может, есть что скрывать? Мы дальше будем и в Москву обращаться, в Следственный комитет, потому что там беззаконие творится, – считает Егиазарян. – Тут уже дело принципа.





Как ранее сообщало информагентство, капитальным ремонтом дырявого водовода в городе Котово Волгоградской области в границах улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы Мира были возмущены местные жители и общественники. Они указывали на то, что работы на объекте не ведутся, срываются сроки, а труба укладывается в траншею, по их мнению, тяп-ляп. Глава администрации Котово Наталья Ефимченко в августе 2023 года в своем телеграм-канале написала, что компания «Ной» выполнила работы некачественно и сорвала все сроки. Также она сообщила, что претензий к подрядчику было много еще на начальном этапе.

Капитальный ремонт водовода в итоге заново проводила компания ООО «Фабер Гласс Рус», которая зарегистрирована в Москве. Согласно системе СПАРК, 9 сентября 2023 года с этим подрядчиком администрация Котово заключила контракт на 65,3 миллиона рублей. За эту сумму компания заменила водопровод по улицам города Котово: ул. Мира от д.№155 до д.№147, ул. Мира от д.№187 до д.№183, по ул. 60 лет ВЛКСМ от д.№9 до д.№187 ул. Мира, ул. 60 лет ВЛКСМ от д.№16 до ул. Свердлова, д.№30. Плановая дата исполнения работ была установлена на 10 ноября 2023 года. Сообщается, что этот контракт был завершен 13 марта 2024 года.

Фото, видео компании-подрядчика

