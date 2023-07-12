«На объекте работы не ведутся»: чиновники в Котово прозрели и разорвали договор о скандальном капремонте водовода

Администрация Котово Волгоградской области, наконец, прозрела и разорвала в одностороннем порядке договор с ООО «Ной» по капремонту водопровода в границах улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы Мира. Как ранее сообщало V102.RU, местные жители обратили внимание на многочисленные нарушения при производстве работ и срыв сроков сдачи.





Согласно опубликованному на сайте госзакупок акту обследования, рабочая группа от администрации Котово в составе пяти человек провела визуальный осмотр водовода.

— По результатам осмотра установлено, что работы на объекте не ведутся, — сообщает информагентство со ссылкой на документ.

Также местные власти оформили односторонний отказ от услуг подрядчика в связи со срывом сроков сдачи.

Напомним, что согласно информации сайта госзакупок, капремонт водопровода по улице 60 лет ВЛКСМ от дома № 9 до дома № 187 по улице Мира и по улице Мира от дома № 187 до дома № 183 был поручен компании ООО «Ной» за 17 424 360,00 рублей при начальной цене контракта в 20 028 000,00 рублей. Заказчиком выступила мэрия Котово. Срок выполнения работ: с 1 мая по 1 июля 2023 года. Гарантия должна была составлять не менее 36 месяцев с момента подписания документов о приемке.

Фото и видео: «Общественный контроль города Котово» / t.me

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