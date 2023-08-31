- Компания «Ной» выполнила работы некачественно, к тому же сорвала все сроки, поставив население Котово своими действиями в еще более затруднительную ситуацию. Претензий к подрядчику было много еще на начальном этапе. Но он к ним не прислушался, а попытался скрыть все недоделки, - пояснила глава города.
У администрации в связи с объявленным режимом повышенной готовности появилось законное право заключать с подрядчиком прямые договора, минуя ряд формальных процедур. Что и было сделано.
- На сегодняшний день специалисты этой фирмы взялись за реализацию второго этапа реконструкции водовода, а чуть позже вернутся к первому и исправят ситуацию, допущенную нерадивыми коллегами, - пообещала Наталья Ефимченко.
Сейчас ООО «Фабер Гласс Рус» имеет в своем распоряжении всю необходимую технику, материл и рабочих. Фирмой закуплена труба нужного диаметра и все «расходники» для ее монтажа.
На протяжении трех месяцев эта организация будет заниматься заменой всех аварийных участков водовода на территории Котово. Сначала поменяют трубы в границах улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 - Мира, 187 - Мира, 183, Мира, 147-155.
- Это даст возможность подготовить город к отопительному сезону качественно и в срок. Общая протяженность подлежащих замене труб водовода составит 1088 метров, - объяснила глава города.