



Администрация Котово Волгоградской области расторгла договор с недобросовестным подрядчиком ООО «Ной», который занимался ремонтом водовода по ул. 60 лет ВЛКСМ в рамках первого этапа. Как сообщает V102.RU, об этом рассказала в своем телеграм-канале глава администрации Котово Наталья Ефимченко.

- Компания «Ной» выполнила работы некачественно, к тому же сорвала все сроки, поставив население Котово своими действиями в еще более затруднительную ситуацию. Претензий к подрядчику было много еще на начальном этапе. Но он к ним не прислушался, а попытался скрыть все недоделки, - пояснила глава города. Администрация Котово Волгоградской области расторгла договор с недобросовестным подрядчиком ООО «Ной», который занимался ремонтом водовода по ул. 60 лет ВЛКСМ в рамках первого этапа. Как сообщает V102.RU, об этом рассказала в своем телеграм-канале глава администрации Котово Наталья Ефимченко.- Компания «Ной» выполнила работы некачественно, к тому же сорвала все сроки, поставив население Котово своими действиями в еще более затруднительную ситуацию. Претензий к подрядчику было много еще на начальном этапе. Но он к ним не прислушался, а попытался скрыть все недоделки, - пояснила глава города.

Переделывать за горе-ремонтниками взялась проверенная уже несколькими проектами местная компания ООО «Фабер Гласс Рус».

У администрации в связи с объявленным режимом повышенной готовности появилось законное право заключать с подрядчиком прямые договора, минуя ряд формальных процедур. Что и было сделано.

- На сегодняшний день специалисты этой фирмы взялись за реализацию второго этапа реконструкции водовода, а чуть позже вернутся к первому и исправят ситуацию, допущенную нерадивыми коллегами, - пообещала Наталья Ефимченко.

Сейчас ООО «Фабер Гласс Рус» имеет в своем распоряжении всю необходимую технику, материл и рабочих. Фирмой закуплена труба нужного диаметра и все «расходники» для ее монтажа.

На протяжении трех месяцев эта организация будет заниматься заменой всех аварийных участков водовода на территории Котово. Сначала поменяют трубы в границах улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 - Мира, 187 - Мира, 183, Мира, 147-155.

- Это даст возможность подготовить город к отопительному сезону качественно и в срок. Общая протяженность подлежащих замене труб водовода составит 1088 метров, - объяснила глава города. Переделывать за горе-ремонтниками взялась проверенная уже несколькими проектами местная компания ООО «Фабер Гласс Рус».У администрации в связи с объявленным режимом повышенной готовности появилось законное право заключать с подрядчиком прямые договора, минуя ряд формальных процедур. Что и было сделано.- На сегодняшний день специалисты этой фирмы взялись за реализацию второго этапа реконструкции водовода, а чуть позже вернутся к первому и исправят ситуацию, допущенную нерадивыми коллегами, - пообещала Наталья Ефимченко.Сейчас ООО «Фабер Гласс Рус» имеет в своем распоряжении всю необходимую технику, материл и рабочих. Фирмой закуплена труба нужного диаметра и все «расходники» для ее монтажа.На протяжении трех месяцев эта организация будет заниматься заменой всех аварийных участков водовода на территории Котово. Сначала поменяют трубы в границах улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 - Мира, 187 - Мира, 183, Мира, 147-155.- Это даст возможность подготовить город к отопительному сезону качественно и в срок. Общая протяженность подлежащих замене труб водовода составит 1088 метров, - объяснила глава города.

Также сегодня в администрации Котово состоялось совещание с представителями Роспотребнадзора, которые обсудили действия при аварийных ситуациях на водоводе. В РПН пообещали ежедневно проводить мониторинг воды в муниципальных учреждениях и в частных домовладениях, а также из емкости, которая развозит вода. Ранее жители возмущались, что представители Роспотребнадзора не реагировали на ситуацию с отвратительным качеством воды и не отбирали пробы. Также сегодня в администрации Котово состоялось совещание с представителями Роспотребнадзора, которые обсудили действия при аварийных ситуациях на водоводе. В РПН пообещали ежедневно проводить мониторинг воды в муниципальных учреждениях и в частных домовладениях, а также из емкости, которая развозит вода. Ранее жители возмущались, что представители Роспотребнадзора не реагировали на ситуацию с отвратительным качеством воды и не отбирали пробы.

Между тем, сегодня в Котово произошел еще один порыв на улице Сосновая. Власти пообещали устранит аварию, не отключая водоснабжение. Между тем, сегодня в Котово произошел еще один порыв на улице Сосновая. Власти пообещали устранит аварию, не отключая водоснабжение.





Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово