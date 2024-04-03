«Это не теракт»: под Волгоградом в общежитии колледжа произошел взрыв

Между тем, как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв был такой силы, что повреждены даже окна на третьем этаже и стены, в том числе фасад, из которого вылетели кирпичи. Полностью разрушена и душевая, где по счастливой случайности в момент взрыва никого не было. На кадрах зафиксирована также часть металлического предмета, похожего на обогреватель. По словам учащихся, за несколько дней до происшествия в общежитии проводились работы, связанные с водоснабжением.
Происшествия 03.04.2024 16:16
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03.04.2024 16:16
Между тем, как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв был такой силы, что повреждены даже окна на третьем этаже и стены, в том числе фасад, из которого вылетели кирпичи. Полностью разрушена и душевая, где по счастливой случайности в момент взрыва никого не было. На кадрах зафиксирована также часть металлического предмета, похожего на обогреватель. По словам учащихся, за несколько дней до происшествия в общежитии проводились работы, связанные с водоснабжением.
В общежитии Арчединского лесного колледжа, расположенного в поселке Арчединский Фроловского района Волгоградской области, случилось ЧП, последствия которого сегодня бурно обсуждают студенты. Как сообщили V102.RU в администрации учебного заведения, 29 марта в общежитии вышел из строя водонагреватель, вследствие чего произошел выброс паров.- Это не террористический акт. Никто не пострадал. В настоящее время ведутся ремонтные работы, - говорится в официальном сообщении колледжа.
Между тем, как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв был такой силы, что повреждены даже окна на третьем этаже и стены, в том числе фасад, из которого вылетели кирпичи. Полностью разрушена и душевая, где по счастливой случайности в момент взрыва никого не было. На кадрах зафиксирована также часть металлического предмета, похожего на обогреватель. По словам учащихся, за несколько дней до происшествия в общежитии проводились работы, связанные с водоснабжением.
В связи с происшествием администрация колледжа приняла решение перевести студентов 1 и 2 курсов одного из отделений на дистанционную форму обучения с 1 по 6 апреля. Учащихся, проживавших в пострадавших комнатах, на время ремонта переселили в другое общежитие.
В ГУ МЧС по Волгоградской области V102.RU пояснили, что к спасателям не поступали сообщения о происшествии в Арчединском лесном колледже.
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