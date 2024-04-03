Фермер пытается взыскать 160 млн рублей с «Упрдор Москва — Волгоград»





В Волгоградской области фермер из Городищенского района пытается взыскать с федерального агентства «Упрдор Москва — Волгоград» 160 млн рублей. В такую сумму сельхозпроизводитель оценил выгоду, упущенную из-за ремонта автотрассы Р-22 «Каспий» и невозможности использования прилегающих к ней полей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поступившее в арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление, земельные участки, оформленные на ИП Зайцева А. В., были разделены и частично изъяты для реконструкции проезжей части, с последующей компенсации их стоимости. При этом один из оставшихся у сельхозпроизводителя земельных наделов впоследствии был занят для прохода строительной техники и производства работ.

Из-за действий специалистов «Упрдор Москва — Волгоград», как указывает фермер, он не смог засеять прилегающие к дороге поля, а также использовать оросительную инфраструктуру, что нанесло существенный ущерб его сельхозпредприятию.

Исковое заявление предпринимателя принято судебным органом к рассмотрению. Предварительное заседание намечено на 11 апреля 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»