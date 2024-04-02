Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой из окна под Волгоградом





В Михайловском районе Волгоградской области пострадал двухлетний ребенок, который по невнимательности взрослых выпал из окна. Как стало известно V102.RU, малыш с ушибами тела и головы поступил накануне вечером в Михайловскую ЦРБ.

- Мать вместе с сыном, находясь в гостях у подруги, на некоторое время оставила ребенка в комнате без присмотра. Тем временем ребенок залез по дивану на подоконник, где оперся на москитную сетку и вывалился в окно со второго этажа, - рассказал собственный источник V102.RU.

Известно, что инцидент произошел на улице Серафимовича.