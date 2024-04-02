В Волгоградской области поймали рыбака, который с помощью резиновой лодки и лесковой сети, занимался незаконным промыслом на реке Лиска в Суровикинском районе. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства, мужчину обнаружили инспекторы Росрыболовства и полиции в ходе совместного рейда.

Нарушителя задержали в районе железнодорожного моста в 3 км ниже по течению от хутора Бурацкий.

Установлено, что рыбак использовал лесковую сеть и лодку, что запрещено Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Также сообщается, что было допущено полное перекрытие русла реки. В сетях обнаружено 91 кг рыбы - 153 карася, два сазана, четыре окуня, один лещ и четыре судака.

Сумма ущерба оценивается в 54 820 рублей.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Рыбаку грозит штраф в сумме до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий лова. Материалы в отношении нарушителя переданы в полицию.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства