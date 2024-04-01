Общество

«Был один шанс на миллион»: мобилизованный на СВО фанат «Ротора» умер в госпитале после ранения

Общество 01.04.2024 20:27
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01.04.2024 20:27


В Еланском районе Волгоградской области сегодня, 1 апреля, проводили в последний путь погибшего от ранения, полученного в ходе спецоперации, мобилизованного ефрейтора Евгения Сергеевича Мирошникова. 

Супруга военного рассказала V102.RU о последнем бое мужа, атаке дронов и ожидании чуда в госпитале. 

— Женя ушел по частичной мобилизации 21 октября 2022 года. Сам он родом из села Краишево, здесь у него мама, но жили мы в Волгограде. Когда пришла повестка, он без раздумий пошел сам, прятаться не собирался. На фронте он был «птурщиком» (специалист, выполняющий боевые задачи по уничтожению танковых и бронированных целей, — Прим. ред.). Служил срочную, как и многие его сверстники, потом остался на контракт в Буйнакске, — рассказала супруга Евгения Юлия. — Я хорошо помню последний наш разговор. У нас ребенок оказался в реанимации как раз с 2 по 5 марта. Днем мы с Женей созванивались, переписывались. Потом должны были созвониться вечером 5 марта часов в пять, но он не вышел на связь, хотя всегда меня предупреждал, если вдруг уходил на задание, а тут просто пропал и все.  

По словам Юлии, лишь 12 марта на нее вышел командир ее мужа, который сообщил страшную новость: 

— Нам сказали, что Женю тяжело ранило. 5 марта они были на позиции, их атаковали дроны, делали «сбросы». Двоих сразу убило на месте. У мужа — осколочное. Серьезное ранение в область головы. Его вывезли в госпиталь в Крым с Херсонского направления. Сразу поехали к нему, сидели около него, буквально ждали чуда. У него был один шанс на миллион, чтобы выжить. Врачи хотели переводить в Бурденко, но Женя был в крайне тяжелом состоянии, поэтому от транспортировки отказались. Мы верили до последнего, что все будет хорошо, но 21 марта моего супруга не стало. 

Похороны прошли в родном селе Евгения. Проститься с ним приехали многочисленные друзья, в том числе знакомые по фанатскому движению. 

— Женя «болел» за «Ротор» еще с 90-х. Постоянно ходил на матчи любимой команды. На выездные игры вместе с ними старался попадать. Он вообще с детства футболом увлекался. Помню, как-то сказал мне, если вдруг что-то с ним произойдет, то шарфик любимого клуба положить ему в гроб. Сегодня я эту просьбу выполнила, — говорит со слезами в голосе жена погибшего мобилизованного.   

Известно, что до призыва по частичной мобилизации наш земляк работал экспедитором на мебельной фабрике. До службы в армии он отучился в колледже на автомеханика. 

— Ему было всего 40 лет. В феврале у него как раз был день рождения. На похоронах военный комиссар сказал, что мужа посмертно наградят орденом Мужества. А 9 мая, в День Победы, в селе Краишево в его честь откроют мемориальную доску в школе, где он учился, — поделилась супруга героя.  

Напомним, что на Украине погиб военнослужащий из Волгоградской области Денис Солопов. Наш земляк отправился на фронт добровольцем.

Фото: архив семьи 

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