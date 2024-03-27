На Украине погиб доброволец из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб выпускник школы № 31 города Петрова Вала Камышинского района Волгоградской области Денис Сергеевич Солопов, сообщает V102.RU.

— Казалось обыкновенный мальчишка, каких много в нашем небольшом городке, отличался только небольшим ростом среди других одноклассников, но такой надежный, отзывчивый, добрый, с открытым огромным сердцем, наполненным солнечным светом, добрыми словами, добрыми делами и поступками, — написала на своей странице советник директора по воспитанию школы № 31 Светлана Серебрянская.

Известно, что наш земляк отправился на фронт добровольцем. В последнее время он проживал и трудился в Майкопе. Там же запланированы и похороны бойца.

Напомним, что добровольца отряда «Барс» похоронили в Волгоградской области. В Киквидзенском районе простились с погибшим на СВО 45-летним Андреем Кандалой.

Фото и коллаж: «МКОУ СШ № 31 Петров Вал» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»