Первый пошел: на Волго-Донском судоходном канале открылась навигация

Сегодня, 1 апреля, началась навигация в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в в ФБУ «Администрация «Волго-Дон», первый буксир с баржей прошел утром через шлюз №31 на Волжской ГЭС и завтра, 2 апреля, он зайдет в Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе.

Буксир-толкач серии ОТ-1511 с баржей направляется в сторону Ростова-на-Дону.

- Навигация в этом году стартовала по графику. Все проходит в штатном режиме, - сообщили V102.RU в федеральном бюджетном учреждении.

Напомним, что шлюзы №№1-13 ВДСК находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото из архива V102.RU