Под Волгоградом передали ордена семьям двум погибших в СВО солдат





В центре патриотического воспитания имени Маресьева в городе Камышин Волгоградской области сегодня, 29 марта, вспомнили погибших рядового Владимира Лихолетова и старшего сержанта Сергея Рыкова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, в ходе траурного мероприятия родным военнослужащих передали посмертные награды.

По словам атамана станицы Нижнечирская Суровикинского района Вячеслава Киселева, Володе Лихолетову с юных лет пришлось столкнуться с трудностями жизни. Его родную мать лишили родительских прав, но несмотря на это, ему все же повезло, и он оказался в любящей приемной семье. В 19 лет его забрали в армию, где он подписал контракт и попал в зону СВО. Все, кто знал Володю, вспоминают о нем, как о добром и порядочном парне.

О гибели Сергея Рыкова стало известно в Камышине в канун Нового года. Скорбную весть сообщили в районной администрации.

Ордена Мужества близких погибших передали замглавы городского округа Юрий Бачурины и военком Александр Люков.



Напомним, ранее информагентством сообщалось, что Владимир Лихолетов из станицы Нижнечирская Суровикинского района погиб на СВО 17 сентября прошлого года. О гибели Сергея Рыкова близкие узнали в конце прошлого года.

Фото: администрация Камышина / t.me