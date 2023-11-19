Александр и Татьяна Поповы, приемные родители Володи, воспитывали своих троих детей, еще троих взяли под опеку.
- Они его очень любили, и он считал их родными родителями, - рассказывает атаман. – Да его невозможно было не любить, у нас вся станица плачет.
Володя Лихолетов погиб на СВО 17 сентября.
- Он должен был в отпуск прийти, ну и вот, - еле сдерживает слезы Вячеслав Валерьевич.
Владимир Лихолетов подписал контракт во время прохождения срочной службы. Ему было 19 лет.
Героя хотели похоронить в станице Нижнечирская, где он вырос, но неожиданно у него нашлись родственники, которые предали его земле в Камышине.
- Он очень светлый был человечек, порядочный, честный, такое ощущение, что горе пришло в каждый дом, - признается атаман.
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