Общество

«Он был нам как родной»: под Волгоградом простились с погибшим на СВО 19-летним контрактником

Общество 19.11.2023 19:33
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19.11.2023 19:33


Владимира Лихолетова, о гибели которого сообщалось накануне, похоронили в Камышине. Об этом рассказал V102.RU атаман станицы Нижнечирская Суровикинского района Волгоградской области Вячеслав Киселев.
- Володя вырос в нашей станице, - вспоминает Вячеслав Валерьевич. – Он из неблагополучной семьи, насколько мы знаем, его мать была лишена родительских прав. Но ему повезло, его взяли в приемную семью.
Александр и Татьяна Поповы, приемные родители Володи, воспитывали своих троих детей, еще троих взяли под опеку.
- Они его очень любили, и он считал их родными родителями, - рассказывает атаман. – Да его невозможно было не любить, у нас вся станица плачет.
Володя Лихолетов погиб на СВО 17 сентября.
- Он должен был в отпуск прийти, ну и вот, - еле сдерживает слезы Вячеслав Валерьевич.
Владимир Лихолетов подписал контракт во время прохождения срочной службы. Ему было 19 лет.
Героя хотели похоронить в станице Нижнечирская, где он вырос, но неожиданно у него нашлись родственники, которые предали его земле в Камышине.
- Он очень светлый был человечек, порядочный, честный, такое ощущение, что горе пришло в каждый дом, - признается атаман.
Фото читателей V102.RU

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