



Владимира Лихолетова, о гибели которого сообщалось Владимира Лихолетова, о гибели которого сообщалось накануне, похоронили в Камышине. Об этом рассказал V102.RU атаман станицы Нижнечирская Суровикинского района Волгоградской области Вячеслав Киселев.

- Володя вырос в нашей станице, - вспоминает Вячеслав Валерьевич. – Он из неблагополучной семьи, насколько мы знаем, его мать была лишена родительских прав. Но ему повезло, его взяли в приемную семью.Александр и Татьяна Поповы, приемные родители Володи, воспитывали своих троих детей, еще троих взяли под опеку.- Они его очень любили, и он считал их родными родителями, - рассказывает атаман. – Да его невозможно было не любить, у нас вся станица плачет.Володя Лихолетов погиб на СВО 17 сентября.- Он должен был в отпуск прийти, ну и вот, - еле сдерживает слезы Вячеслав Валерьевич.Владимир Лихолетов подписал контракт во время прохождения срочной службы. Ему было 19 лет.Героя хотели похоронить в станице Нижнечирская, где он вырос, но неожиданно у него нашлись родственники, которые предали его земле в Камышине.- Он очень светлый был человечек, порядочный, честный, такое ощущение, что горе пришло в каждый дом, - признается атаман.