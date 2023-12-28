Камышанин Сергей Рыков погиб на СВО

- Сергей Иванович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Рыкова искренние соболезнования. Вечная память герою!, - говорится в лаконичном сообщении администрации города.
Общество 28.12.2023 14:41
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28.12.2023 14:41
Печальную новость сообщили в администрации Камышина Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал органа власти. На СВО погиб житель города Сергей Рыков.
- Сергей Иванович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Рыкова искренние соболезнования. Вечная память герою!, - говорится в лаконичном сообщении администрации города.
- Сергей Иванович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Рыкова искренние соболезнования. Вечная память герою!, - говорится в лаконичном сообщении администрации города.
Фото администрации Камышина t.me, коллаж Алексея Костякова/v102.RU
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