В ЦПКиО Волгограда построят 17-метровый аттракцион для экстремалов





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартовало строительство высотного аттракциона «Мельница». Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, это первый аттракцион создаваемой зоны экстремальных объектов развлечений.

Вмещать аттракцион будет до 28 человек. Общая его высота - 17,5 метров.

- На месте строительства около «Ниагары» при помощи спецтехники подрядчик выполняет земляные работы. Для безопасности гостей парка строительная площадка огорожена, - уточнили в парке.

Кроме него в этом сезоне в парке появятся аттракционы «Большой маятник» и «Седьмое небо». Маятник на вращающейся платформе будет поднимать посетителей на высоту семиэтажного дома с эффектом свободного падения. «Седьмое небо» даст возможность волгоградцам насладиться шикарными видами города с 40-метровой высоты.

В следующем году для посетителей парка также оборудуют еще два экстремальных высотных аттракциона.



Фото: пресс-служба ЦПКиО