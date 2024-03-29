Волгоградцы – в числе лучших инженеров России

Экономика 29.03.2024 10:22
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29.03.2024 10:22
Лауреатами и победителями XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года – 2023» стали шесть волгоградских нефтепереработчиков.
Профессии, связанные с производством и инженерными специальностями сейчас как никогда актуальны. Всё больше молодых волгоградцев желают получить базовое образование в технических средне-специальных учебных заведениях и вузах региона.
Так, неподдельный интерес у выпускников школ на прошедшем накануне в Волгограде образовательном форуме вызвал стенд ЛУКОЙЛа и Волгоградского химико-экологического техникума. Планируя в будущем связать свою жизнь с производством ребятам важно, что после учебы есть возможность не только прохождения производственной практики на предприятии, но и трудоустройства в стабильной компании.
Именно формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде и популяризация достижений лучших специалистов страны являются основными целями конкурса, который проводится ежегодно Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова.
Более 70 тысяч человек из 59 регионов России вступили в борьбу за звание «Инженер года». Среди них – работники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа.
Звание «Профессиональный инженер России» присвоено победителям первого тура, в числе которых – Виктор Радковский, начальник отдела технологического сопровождения производства предприятия.
Лауреатами конкурса (победителями II финального тура) по версии «Профессиональные инженеры» стали также Дмитрий Богданов, начальник отдела капитального строительства, инженер-конструктор 1 категории Андрей Разыграев и ведущий инженер-технолог Сергей Попов.
По версии «Инженерное искусство молодых» победителями стали инженер-энергетик 2 категории Дмитрий Ермолов и инженер-технолог Иван Филонов, которые, как и четверо их коллег, также трудятся на Волгоградском НПЗ.
Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ИНН 3448017919
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