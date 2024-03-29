Экономика

«Красный Октябрь» ввел в эксплуатацию новое подъемное оборудование

Экономика 29.03.2024 08:55 Реклама
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29.03.2024 08:55 Реклама


На металлургическом предприятии в отделении горячего проката обжимного крупносортного цеха (ОГП ОКЦ) введен в эксплуатацию современный 15-тонный мостовой кран. Оборудование предназначено для подъема и перемещения заготовок – слябов и блюмов.
Эксплуатация нового магнитного мостового крана позволит оптимизировать внутреннюю логистику и ускорить производственный процесс за счет более оперативного перемещения грузов. Машинист, управляющий краном, благодаря электрической шайбе может не прибегать к помощи стропальщика.
Для того чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу подъемного оборудования, специалисты ремонтных служб завода совместно с подрядной организацией провели ремонт подкрановых путей второго Северного пролета в ОГП ОКЦ.
– В ходе ремонтно-восстановительных мероприятий работники укрепили шесть металлических колонн здания и усилили их фундамент. Было изготовлено и заменено восемь подкрановых балок, еще две – капитально отремонтированы, – рассказывает заместитель начальника обжимного крупносортного цеха по ремонту оборудования Алексей Тверсков. – Также специалисты обновили троллеи, через которые производится подача электропитания, и три посадочные площадки на краны, соответствующие всем требованиям промышленной безопасности.
Кроме того, в ОГП ОКЦ отремонтировали кран №12 грузоподъемностью 15 тонн. Произведены ремонты приводов передвижения моста крана, грузовой тележки, очистка и покраска подъемного сооружения.
Также начиная с прошлого года на предприятии реализуется проект по оснащению мостовых кранов дублирующей системой радиоуправления, которая дает возможность обеспечить контроль за работой грузоподъемного оборудования как из кабины, так и с пола при помощи пульта дистанционного управления.
Внедряемая система обеспечивает непрерывный производственный процесс без участия машиниста крана и позволяет сократить время на загрузку и запуск оборудования. Помимо этого, благодаря установке частотных преобразователей повышается ресурс службы механизмов подъемного сооружения за счет плавности его работы.
Дублирующей системой радиоуправления на предприятии оснащены 14 кранов в семи производственных подразделениях, в этом году планируется модернизировать еще более десяти подъемных сооружений. Для обучения сотрудников разработана специальная программа, включающая теоретическую и практическую часть. Обучение прошли уже более сорока работников.
Напомним, что установка нового оборудования и плановый ремонт уже существующего проходит на «Красном Октябре» в рамках модернизации производства – одного из основных мероприятий программы развития предприятия.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648

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