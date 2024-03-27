«Динамо-Синара» в родном ФОК обидно уступило «Звезде»





Гандболистки «Динамо-Синары», сегодня, 27 марта, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уступили подмосковной «Звезде» со счетом 26:28 в очередном туре предварительного этапа Суперлиги, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары», сегодня, 27 марта, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уступили подмосковной «Звезде» со счетом 26:28 в очередном туре предварительного этапа Суперлиги, сообщает V102.RU.

Стартовал матч с сейва Анны Верещак после броска Дарьи Авдошко. Уже в следующей атаке на Екатерине Долматовой были нарушены правила, в результате чего арбитры назначили семиметровый. К радости волгоградских болельщиков, активно поддерживающих свою команду с первых минут, Виктория Турусина с точки переиграла голкипера гостей Юлию Долгих и открыла счет. В конце первой десятиминутки Турусина реализовала быстрый отрыв, на что соперницы ответили двумя подряд результативными пенальти в исполнении Марианны Егоровой и Кристины Бельчиковой, которые помогли гостям выйти в лидеры — 4:3. Стартовал матч с сейва Анны Верещак после броска Дарьи Авдошко. Уже в следующей атаке на Екатерине Долматовой были нарушены правила, в результате чего арбитры назначили семиметровый. К радости волгоградских болельщиков, активно поддерживающих свою команду с первых минут, Виктория Турусина с точки переиграла голкипера гостей Юлию Долгих и открыла счет. В конце первой десятиминутки Турусина реализовала быстрый отрыв, на что соперницы ответили двумя подряд результативными пенальти в исполнении Марианны Егоровой и Кристины Бельчиковой, которые помогли гостям выйти в лидеры — 4:3.

В середине тайма капитан «Динамо» Марина Судакова выстрелила дуплетом и вернула коллективу преимущество в счете. Зрители на трибунах и в ходе трансляции наблюдали равную борьбу на площадке в большей части первого тайма. Волгоградки несколько раз вырывались вперед, но упорные подмосковные спортсменки регулярно отвечали результативными действиями.

В середине тайма капитан «Динамо» Марина Судакова выстрелила дуплетом и вернула коллективу преимущество в счете. Зрители на трибунах и в ходе трансляции наблюдали равную борьбу на площадке в большей части первого тайма. Волгоградки несколько раз вырывались вперед, но упорные подмосковные спортсменки регулярно отвечали результативными действиями.

Отметим, что изначально матч должен был состояться накануне, но Федерация гандбола России отложила все поединки под своей эгидой до 27 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Волгоградки к очному противостоянию с клубом из Звенигорода подходили в статусе лидеров группы «Б». За 30 туров подопечные Олега Кулешова набрали 34 очка, тогда как их ближайшие соперницы шли следом и отставали от динамовок на один балл. Поэтому значимость сегодняшнего поединка была высока. Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Подмосковье.Перед уходом в раздевалку хозяйкам удалось ударно провести заключительный отрезок и выиграть его со счетом 4:1. За «Звезду» на последней минуте забросила Дарья Миленина. Высокий процент реализации на данном этапе позволил динамовкам уйти отдыхать, лидируя в счете 13:10.Но перерыв, как оказалось в дальнейшем, немного сбил настрой подопечных Олега Кулешова. Гости за счет потер и ошибок у соперниц достаточно быстро отыгрались, а затем и вовсе вышли вперед. Инициатива и психологическое преимущество переходило постепенно к «Звезде». Бело-голубые уступали в борьбе и не преуспели в скоростной игре. А вот подмосковные гандболистки излучали уверенность и чувствовали раскрепощенность при розыгрышах комбинаций на чужой половине.Ближе к середине тайма отметилась голом Долматова, но этот мяч в последней раз в игре позволил волгоградкам выйти вперед — 18:17. Затем последовал неудачный отрезок, заставивший Кулешова дважды за короткое время прибегнуть к тайм-аутам. В ходе перерывов наставник «Синары» активно раздавал указания гандболисткам и эмоциональной речью пытался разбудить в них спортивную злость. Увы, но даже это не помогло динамовкам переломить ситуацию.За десять минут до конца матча «Звезда» оторвалась на три очка — 22:19. Гости контролировали ситуацию и не давали оппоненткам приблизиться на минимальное расстояние к себе. Окончательный результат поединка — 28:26 в пользу «Звезды», которая впервые в нынешнем сезоне обыграла «Динамо-Синару».В составе хозяек самыми результативными стали Екатерина Долматова и Виктория Турусина с пятью заброшенными мячами. Лучшим игроком команды стала Софья Васильева.Таким образом, перед заключительным туром предварительного этапа звенигородский клуб опередил волгоградский коллектив в турнирной таблице и захватил единоличное лидерство во второй шестерке. 1 апреля динамовки на выезде встретятся с ижевским «Университетом», а подмосковная команда примет дома «Ставрополье». Если подопечные Олега Кулешова сохранят свою вторую позицию в нижней части, то в первом раунде плей-офф сыграют с победителем регулярного чемпионата в группе «А», клубом «Ростов-Дон».