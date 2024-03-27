«Динамо-Синара» в родном ФОК обидно уступило «Звезде»

Гандболистки «Динамо-Синары», сегодня, 27 марта, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уступили подмосковной «Звезде» со счетом 26:28 в очередном туре предварительного этапа Суперлиги, сообщает V102.RU.
Отметим, что изначально матч должен был состояться накануне, но Федерация гандбола России отложила все поединки под своей эгидой до 27 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Волгоградки к очному противостоянию с клубом из Звенигорода подходили в статусе лидеров группы «Б». За 30 туров подопечные Олега Кулешова набрали 34 очка, тогда как их ближайшие соперницы шли следом и отставали от динамовок на один балл. Поэтому значимость сегодняшнего поединка была высока. Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Подмосковье.
Стартовал матч с сейва Анны Верещак после броска Дарьи Авдошко. Уже в следующей атаке на Екатерине Долматовой были нарушены правила, в результате чего арбитры назначили семиметровый. К радости волгоградских болельщиков, активно поддерживающих свою команду с первых минут, Виктория Турусина с точки переиграла голкипера гостей Юлию Долгих и открыла счет. В конце первой десятиминутки Турусина реализовала быстрый отрыв, на что соперницы ответили двумя подряд результативными пенальти в исполнении Марианны Егоровой и Кристины Бельчиковой, которые помогли гостям выйти в лидеры — 4:3.
В середине тайма капитан «Динамо» Марина Судакова выстрелила дуплетом и вернула коллективу преимущество в счете. Зрители на трибунах и в ходе трансляции наблюдали равную борьбу на площадке в большей части первого тайма. Волгоградки несколько раз вырывались вперед, но упорные подмосковные спортсменки регулярно отвечали результативными действиями.
Перед уходом в раздевалку хозяйкам удалось ударно провести заключительный отрезок и выиграть его со счетом 4:1. За «Звезду» на последней минуте забросила Дарья Миленина. Высокий процент реализации на данном этапе позволил динамовкам уйти отдыхать, лидируя в счете 13:10.
Но перерыв, как оказалось в дальнейшем, немного сбил настрой подопечных Олега Кулешова. Гости за счет потер и ошибок у соперниц достаточно быстро отыгрались, а затем и вовсе вышли вперед. Инициатива и психологическое преимущество переходило постепенно к «Звезде». Бело-голубые уступали в борьбе и не преуспели в скоростной игре. А вот подмосковные гандболистки излучали уверенность и чувствовали раскрепощенность при розыгрышах комбинаций на чужой половине.
Ближе к середине тайма отметилась голом Долматова, но этот мяч в последней раз в игре позволил волгоградкам выйти вперед — 18:17. Затем последовал неудачный отрезок, заставивший Кулешова дважды за короткое время прибегнуть к тайм-аутам. В ходе перерывов наставник «Синары» активно раздавал указания гандболисткам и эмоциональной речью пытался разбудить в них спортивную злость. Увы, но даже это не помогло динамовкам переломить ситуацию.
За десять минут до конца матча «Звезда» оторвалась на три очка — 22:19. Гости контролировали ситуацию и не давали оппоненткам приблизиться на минимальное расстояние к себе. Окончательный результат поединка — 28:26 в пользу «Звезды», которая впервые в нынешнем сезоне обыграла «Динамо-Синару».
В составе хозяек самыми результативными стали Екатерина Долматова и Виктория Турусина с пятью заброшенными мячами. Лучшим игроком команды стала Софья Васильева.
Таким образом, перед заключительным туром предварительного этапа звенигородский клуб опередил волгоградский коллектив в турнирной таблице и захватил единоличное лидерство во второй шестерке. 1 апреля динамовки на выезде встретятся с ижевским «Университетом», а подмосковная команда примет дома «Ставрополье». Если подопечные Олега Кулешова сохранят свою вторую позицию в нижней части, то в первом раунде плей-офф сыграют с победителем регулярного чемпионата в группе «А», клубом «Ростов-Дон».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com