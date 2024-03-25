Общество

Добровольца отряда «Барс» Андрея Кандалу похоронили в Волгоградской области

Общество 25.03.2024 07:00
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25.03.2024 07:00


В Киквидзенском районе Волгоградской области простились с 45-летним Андреем Кандалой, погибшим на СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Нива», прощание с воином состоялось в хуторе Чернолагутинский, где с раннего детства в многдетной семье проживал Андрей. После окончания школы он получил  профессию электромонтера, затем отслужил срочную службу в рядах российской армии с 1996 по 1998 годы, потом работал в различных организациях и в фермерских хозяйствах.
В ноябре 2022 года Андрей Кандала  ушел добровольцем на СВО. По окончании срока договора вернулся домой. А в сентябре 2023 года вновь отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда «Барс-9».
Воевал старший сержант Андрей Кандала в должности наводчика минометной группы.
Погиб житель Киквидзенского района  1 марта 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
На прощание с Андреем Кандалой пришли  жители хутора, представители районной администрации и все те, кто знал героя в мирной жизни, сказав ему последнее «спасибо» за мужество и честное выполнение воинского долга.
Фото газеты "Нива"
 

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