В Садах Придонья продолжается строительство домов для сотрудников





Социальные программы компании «Сады Придонья» давно стали неотъемлемым элементом корпоративной культуры и важным компонентом системы мотивации персонала. Одним из них стала долгосрочная программа по строительству жилья для сотрудников.

Жилищный проект компания реализует с 2017 года. На сегодняшний день в поселке Сады Придонья сдано 9 домов различной застройки общей площадью 3149 кв. метров. Инвестиции составили 328 млн рублей. Жилой фонд создается не только для управленческого состава, но и для линейных сотрудников.

Работа в этом направлении продолжается – строительство нового 17-квартирного дома, начатого в конце прошлого года, вышло на финишную прямую. Общая площадь здания составляет 804 кв. метров.

Этот проект отличается от предыдущих тем, что здесь все квартиры однокомнатные, метражом 38,5 кв. м. Сейчас в доме ведутся отделочные работы, в которых используются материалы высокого качества.

По сути, цель проекта заключается в том, чтобы специалисты заезжали сразу в готовое для проживания жилье. Будет благоустроена прилегающая к дому территория, уже сделаны дорожки, планируется зона отдыха.

Крупные инвестиции в строительство жилья в компании объясняют просто – деньги вкладываются в будущее. В «Садах Придонья» понимают, что самое ценное для любого предприятия – это люди, которые должны жить в достойных условиях.

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