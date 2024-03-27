В Садах Придонья продолжается строительство домов для сотрудников

Общество 27.03.2024 11:41
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27.03.2024 11:41
Социальные программы компании «Сады Придонья» давно стали неотъемлемым элементом корпоративной культуры и важным компонентом системы мотивации персонала. Одним из них стала долгосрочная программа по строительству жилья для сотрудников.
Жилищный проект компания реализует с 2017 года. На сегодняшний день в поселке Сады Придонья сдано 9 домов различной застройки общей площадью 3149 кв. метров. Инвестиции составили 328 млн рублей. Жилой фонд создается не только для управленческого состава, но и для линейных сотрудников.
Работа в этом направлении продолжается – строительство нового 17-квартирного дома, начатого в конце прошлого года, вышло на финишную прямую. Общая площадь здания составляет 804 кв. метров.
Этот проект отличается от предыдущих тем, что здесь все квартиры однокомнатные, метражом 38,5 кв. м. Сейчас в доме ведутся отделочные работы, в которых используются материалы высокого качества.
По сути, цель проекта заключается в том, чтобы специалисты заезжали сразу в готовое для проживания жилье. Будет благоустроена прилегающая к дому территория, уже сделаны дорожки, планируется зона отдыха.
Крупные инвестиции в строительство жилья в компании объясняют просто – деньги вкладываются в будущее. В «Садах Придонья» понимают, что самое ценное для любого предприятия – это люди, которые должны жить в достойных условиях.
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