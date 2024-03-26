Происшествия

На видео попал разгром площадки ULTRA 100 в Волжском

Происшествия 26.03.2024 18:58
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26.03.2024 18:58


 
Группа подростков разгромила арт-объекты городка ULTRA 100 в парке «Волжский». Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, несколько юных вандалов сначала перевернули пианино, установленное на площадке, а затем поизмывались над автомобилем. Приключения погромщиков сняла камеры видеонаблюдения, личности хулиганов устанавливаются.
Между тем, владельцы городка не отказались от идеи дальнейшего обустройства площадки, которая недавно получила статус постоянной. В частности, здесь собираются построить амфитеатр с площадкой для выступления спортсменов и других творческих личностей и местами для зрителей. Диаметр будущего амфитеатра составит 17 метров.
Видео Powernet

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