На видео попал разгром площадки ULTRA 100 в Волжском

Видео Powernet
Происшествия 26.03.2024 18:58
0
26.03.2024 18:58
Видео Powernet
Группа подростков разгромила арт-объекты городка ULTRA 100 в парке «Волжский». Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, несколько юных вандалов сначала перевернули пианино, установленное на площадке, а затем поизмывались над автомобилем. Приключения погромщиков сняла камеры видеонаблюдения, личности хулиганов устанавливаются.Между тем, владельцы городка не отказались от идеи дальнейшего обустройства площадки, которая недавно получила статус постоянной. В частности, здесь собираются построить амфитеатр с площадкой для выступления спортсменов и других творческих личностей и местами для зрителей. Диаметр будущего амфитеатра составит 17 метров.
Видео Powernet
Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской области26.03.2024 14:15
Происшествия 26.03.2024 14:15
У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в Волгограде26.03.2024 10:55
Происшествия 26.03.2024 10:55
В Волжском задержали мужчину за избиение пенсионерки в магазине25.03.2024 22:12
Происшествия 25.03.2024 22:12
В высотке на «Пионерской» в Волгограде потушили пожар25.03.2024 19:41
Происшествия 25.03.2024 19:41
Избитую матерью волгоградскую школьницу спасла родная тетя в Саратове25.03.2024 17:41
Происшествия 25.03.2024 17:41
Известный хирург-онколог Юрий Мишин пропал без вести в Волгограде25.03.2024 16:56
Происшествия 25.03.2024 16:56
УФСБ задержало троих волгоградцев с 75 кг прекурсоров для нарколаборатории25.03.2024 15:40
Происшествия 25.03.2024 15:40
Иномарка снесла железобетонный столб в промзоне Волжского25.03.2024 14:37
Происшествия 25.03.2024 14:37
В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРК25.03.2024 13:58
Происшествия 25.03.2024 13:58
В Волгограде объявлен в розыск водитель, сбивший на дороге мужчину25.03.2024 13:04
Происшествия 25.03.2024 13:04
Под Волгоградом мать-садистка четыре месяца избивала 11-летнюю дочь25.03.2024 11:49
Происшествия 25.03.2024 11:49
В Волгограде экстренно посадили самолет из-за буйного пассажира25.03.2024 11:25
Происшествия 25.03.2024 11:25
Охотник из Таганрога получил осколочные ранения в Волгоградской области25.03.2024 09:05
Происшествия 25.03.2024 09:05
В центре Волгограда на бок завалилась бетономешалка24.03.2024 16:20
Происшествия 24.03.2024 16:20
Рыбалка для ростовчанина под Волгоградом обернулась страшной смертью24.03.2024 15:32
Происшествия 24.03.2024 15:32