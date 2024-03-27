Open-офисы, лофт и панорамные виды: в Волгограде сдают площади для бизнеса по привлекательной цене

Экономика 27.03.2024 14:04 Реклама
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27.03.2024 14:04 Реклама
В Волгограде привлекают арендаторов в бывший ТЦ «Диамант Зацарицынский». Торговый центр сменил собственника и получил новую жизнь. С каждым днем растет поток посетителей, а для бизнеса предлагают современные рабочие пространства в стиле лофт, популярные сегодня open-офисы с видом на панораму города, реку Волгу, ЖК «Волжские паруса» и купол собора Александра Невского.
Новое название торгового центра собственник пока не афиширует, но в здании уже сделали капитальный ремонт, обновили инженерные коммуникации, отремонтировали крышу площадью больше 1000 квадратных метров. Внутри практически везде проведен косметический ремонт, работают лифты и эскалатор, активно завершается отделка фасадов.
– Торговый центр оживает с каждым днем, и есть планы на его дальнейшее развитие. С появлением первых крупных арендаторов стабильный трафик посетителей уже достиг 600-700 человек в день. Вариантов для открытия бизнеса пока много, но таких цен на аренду помещений больше, пожалуй, нет нигде по городу, – пояснили представители нового собственника.
Сейчас арендаторам предлагают действительно привлекательные условия при том, что торговый центр находится практически в центре – в Ворошиловском районе, прямо на Первой продольной. Сюда можно без пробок и пересадок добраться из любой части Волгограда и города-спутника. Около торгового центра находятся остановки общественного транспорта, есть большая парковка на 130 мест, а вокруг – крупные жилые микрорайоны.
Для бизнеса можно арендовать свободные офисные пространства от 60 квадратных метров по уникальной цене в 700 рублей за «квадрат». Помещения передаются арендаторам с отделкой, всеми коммуникациями, отоплением и остеклением. Примечательно, что в стоимость уже включены коммунальные платежи и услуги охраны, что довольно редкое явление на волгоградском рынке коммерческой недвижимости.
Торговый центр приглашает к сотрудничеству и крупных арендаторов, для которых есть отдельные свободные этажи площадью 1,5-2 тысячи квадратных метров с панорамными видами на город. Здесь можно разместить, например, фитнес-центр, офисы открытого формата или салон красоты.
Первые арендаторы и посетители обновленного торгового центра сходятся во мнении: в это место давно нужно было вдохнуть вторую жизнь и у него действительно есть большое будущее. Осталось увидеть, как оно будет развиваться вместе с окружающими кварталами и новыми арендаторами.
Уточнить наличие свободных площадей и зафиксировать стоимость аренды можно по телефонам: +7(917) 331-10-10 или +7(8442) 55-25-35.
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