Происшествия

Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской области

Происшествия 26.03.2024 14:15
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26.03.2024 14:15


В Волгоградской области задержан местный житель, который с помощью лесковых сетей, который являются запрещенными орудиями лова, выловил 216 кг рыбы. Об этом V102.RU сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Рыбака, который занимался незаконной добычей водных ресурсов, задержали инспекторы Росрыболовства и полицейские в ходе совместного рейда на Цимлянском водохранилище в районе станицы Нагавская Котельниковского района. У нарушителя изъяты 6 лесковых сетей.

- На момент пресечения правонарушения, гражданин успел выловить рыбу: карась серебристый – 237 экз., лещ – 13 экз., сазан – 3 экз., толстолобик – 2 экз., окунь – 1 экз. Всего 256 экземпляров, общим весом 216 кг., - сообщили в управлении.

Нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в 70 625 рублей.

В отношении рыбака составлен протокол об административном правонарушении. Изъятые сети и материалы дела переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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