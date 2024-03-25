Экономика

«Росгосстрах» оказывает помощь своим клиентам, пострадавшим в Крокус-сити

Экономика 25.03.2024 11:45 Реклама
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25.03.2024 11:45 Реклама


Среди пострадавших в теракте в столичном торгово-развлекательном комплексе Крокус-сити были и клиенты компании «Росгосстрах». Посетители комплекса, получившие ранения вечером 22 марта, имеющие полисы добровольного медицинского страхования «Росгосстраха», могут рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках своей программы.
Сразу после поступления информации о трагических событиях в Крокус-сити в страховой компании был создан штаб для оперативного мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим клиентам компании. После обнародования списков посетителей концерта, получивших ранения, в «Росгосстрахе» провели проверку, чтобы выявить среди них своих клиентов. Сейчас уточняется, какая помощь в рамках программы ДМС может понадобиться пострадавшим.
— Мы держим ситуацию на контроле и постоянно сверяем публикуемые властями списки пострадавших с нашей клиентской базой по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит заместитель директора Департамента андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Опыт работы нашей компании позволяет оперативно организовать качественную медицинскую помощь застрахованным по ДМС, либо быстро осуществить выплаты по полисам страхования от несчастных случаев.
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах», ИНН 7707067683

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