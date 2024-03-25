Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов

Экономика 25.03.2024 10:19 Реклама
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25.03.2024 10:19 Реклама
Накопительный счет с начислением на ежемесячный минимальный остаток Банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов в рублях, который подготовил портал Сравни.ру. В исследование были включены предложения российских банков, ставка по которым не падает ниже 10% годовых на протяжении всего срока пользования счетом.
Как отмечается в исследовании, накопительный счет от Банка Уралсиб позволяет размещать любую сумму без верхней планки на любой срок под 13%, но есть ограничения по минимальной сумме.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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