В Волгограде в связи с трауром приспустили государственные флаги

В день общенационального траура по жертвам чудовищного теракта в Подмосковье, где в минувшую пятницу были расстреляны посетители концертного зала «Крокус Сити Холл», сегодня, 24 марта, в Волгограде органы власти приспустили государственные флаги.

В частности корреспондент информагентства запечатлел российский триколор над зданием, которое занимает администрация Волгоградской области и региональное заксобрание.





Напомним, что жители Волгоградского региона скорбят вместе со всей страной. Отменены все развлекательные мероприятия. Люди продолжают гнести цветы и игрушки к мемориалу у Вечного огня в центре города.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»