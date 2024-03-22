



В Волгограде прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Владимира Торопова, который незаконно проложил канализационные коллекторы в Кировском и Дзержинском районах, подставив доверившихся ему горожан. Как сообщила 22 марта ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, с жителями частного сектора, на которых ранее ресурсоснабжающей компанией были поданы иски в суд, заключат мировое соглашение.

Напомним, ранее информагентство неоднократно сообщало о проблеме, с которой столкнулись жители областного центра. Со слов волгоградцев, несколько лет назад строитель Владимир Торопов предложил им провести централизованную канализацию. Предприниматель демонстрировал технические условия подключения, разрешения районных администраций, водоканала. Кроме того, заверял Торопов, по окончании строительства коллектора волгоградцам откроют лицевые счета.

Пользовавшиеся до этого антисептиками горожане, поразмыслив и поверив в обещания предпринимателя, согласились и скинулись на проведение коллектора – в среднем люди заплатили от 60 до 90 тысяч рублей. Однако после того, как работа Тороповым была сделана, никаких договоров на подключение к централизованной канализации люди от него так и не дождались. Предприниматель кормил волгоградцев обещаниями, пока однажды не приехали проверяющие из ресурсоснабжающей организации и не зафиксировали факты безучетного использования канализационного коллектора. Это и стало поводом для дальнейших разбирательств в суде, где Торопов участия уже принимал.

В ситуацию, по информации Оксаны Чередининой, вмешалась прокуратура.

– Органами прокуратуры Волгоградской области проведена проверка соблюдения порядка подключения к сети водоотведения индивидуальных домовладений, расположенных в Дзержинском и Кировском районах Волгограда, – сообщила она. – Установлено, что гражданином, являющимся фактическим учредителем юридического лица, в период с 2017 г. по 2021 г. на основании заключенных договоров, а также устных договоренностей с гражданами осуществлено строительство канализационного коллектора и произведено подключение к канализации более 70 индивидуальных домовладений в Кировском районе г. Волгограда. Построенные сети в эксплуатацию не введены, в установленном законом порядке к системе водоотведения, находящейся в муниципальной собственности, подключены только восемь. С 2018 года по 2020 год аналогичная ситуация имела место на территории Дзержинского района.

По данным представителя прокуратуры, в настоящее время действия Торопова, осуществившего строительство сетей водоотведения, дается уголовно-правовая оценка. Не исключено, что на него заведут уголовное дело.

Что касается судебных разбирательств ресурсников с волгоградцами, то здесь ситуация складывается в пользу людей.

– Прокуратурой Волгограда с участием представителей администрации Волгограда, ресурсоснабжающей организации проведено совещание, по итогам которого в целях снижения социальной напряженности принято решение о разработке мирового соглашения для заключения с пострадавшими гражданами, – сообщает Оксана Черединина.

А вот бесхозные по сути сети в настоящее время обследует администрация Волгограда. В ближайшем будущем канализационный коллектор будет передан на обслуживание ресурсоснабжающей организации с одновременным проведением работы по признанию участков сети бесхозяйным имуществом.

Ситуация остается на контроле органов прокуратуры.