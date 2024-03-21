«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболу





Футбольный клуб металлургического предприятия стал победителем турнира Ассоциации мини-футбола Волгоградской области среди десяти футбольных команд региона. Игры стартовали в январе этого года и проходили на территории Волгоградской государственной академии физической культуры.

Завод был представлен на турнире двумя командами. Футболисты «Красный Октябрь-1» провели все игры без единого поражения, став победителями турнира. Команда «Красный Октябрь-2» по результатам соревнований заняла четвертое место.

В номинации «Лучший бомбардир» был отмечен сортировщик-сдатчик металла отделения отделки металла обжимного крупносортного цеха Виктор Анисифоров, а звание «Лучший ассистент» получил капитан команды – ведущий инженер отдела вспомогательных материалов и оборудования – Дмитрий Алексеенко.

Напомним, что ФК «Красный Октябрь» был образован в марте прошлого года и дебютировал в чемпионате Объединенной футбольной лиги, заняв второе место. В турнире среди предприятий Горно-металлургического комплекса города Волгограда спортсмены металлургического завода забрали «серебро», а во Всероссийском турнире по мини-футболу «Кубок машиностроения и металлургии» были отмечены в номинации «Команда-открытие».

В этом году футболисты приняли участие во Всероссийском турнире по мини-футболу «ХХ кубок машиностроения и металлургии», где заняли пятое место среди 24 команд. Впереди у спортсменов большие планы – чемпионат ОФЛ, кубок Волгоградской областной организации Горно-металлургического комплекса России, Всероссийский межотраслевой турнир и другие соревнования.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный октябрь»

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