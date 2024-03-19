Экономика 19.03.2024 15:28 Реклама
0
19.03.2024 15:28 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ автокредитования на покупку подержанных автомобилей в марте 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались текущие предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования на 01.02.2024 года.
В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма. Помимо этого, учитывались условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2023 года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом – с 29,3 до 33,8 млрд рублей.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма автокредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
В Садах Придонья будут работать студотряды ВолГАУ19.03.2024 13:53
Экономика 19.03.2024 13:53
Волгоградцев оглушили, накормили и побили в честь Масленицы: видеорепортаж «Высоты 102»16.03.2024 19:35
Экономика 16.03.2024 19:35
За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 3,26 млрд рублей16.03.2024 14:41 Реклама
Экономика 16.03.2024 14:41 Реклама
«Красный Октябрь» модернизировал систему осушки воздуха15.03.2024 16:22 Реклама
Экономика 15.03.2024 16:22 Реклама
Есть время затариться: индейка воспарит в цене на волгоградских прилавках15.03.2024 12:49
Экономика 15.03.2024 12:49
«Росгосстрах» запустил акцию «Сезонное предложение» с выгодой до 25% при страховании жилья15.03.2024 12:33 Реклама
Экономика 15.03.2024 12:33 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными15.03.2024 10:26 Реклама
Экономика 15.03.2024 10:26 Реклама
В Волгоградской области в 2024 году отремонтируют 332 км дорог за 11 млрд14.03.2024 20:19
Экономика 14.03.2024 20:19
ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятия14.03.2024 14:22
Экономика 14.03.2024 14:22
В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капусты14.03.2024 12:47
Экономика 14.03.2024 12:47
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде за качеством продукции помогает следить цифровая система14.03.2024 12:28 Реклама
Экономика 14.03.2024 12:28 Реклама
В Волгограде за неделю билеты на самолеты подорожали на 22%14.03.2024 11:05
Экономика 14.03.2024 11:05
«А так всегда будет?»: цены на бензин в Волгоградской области удерживают полтора месяца14.03.2024 08:02
Экономика 14.03.2024 08:02
Золотой метр. В Волгограде стоимость жилья в новостройках за пять лет взлетела в 2,6 раза12.03.2024 13:42
Экономика 12.03.2024 13:42
«Росгосстрах» выплатит дивиденды за 2022 год12.03.2024 08:25
Экономика 12.03.2024 08:25