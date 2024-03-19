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Москва и Камчатка: билайн узнал, откуда приезжают в самый популярный музей-панораму

Телеком 19.03.2024 16:29 Реклама
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19.03.2024 16:29 Реклама


Волгоградский музей-панорама «Сталинградская битва» в 2023 году посетило в 1,5 раза больше жителей регионов России, чем годом ранее. Такие данные привел билайн на основе анализа обезличенных данных клиентов.
Как выяснилось, в топ-10 городов, откуда чаще всего приезжали экскурсанты, попали Москва, Астрахань, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Санкт-Петербург, Казань, Элиста и Воронеж (в порядке убывания). Интересно, что в 2 раза выросло число посетителей-абонентов билайн из Якутии, в 1,5 раза – из Читинской области, Камчатки и Бурятии (по сравнению с 2022 годом).
По данным Министерства культуры России, музей-панорама «Сталинградская битва» в минувшем году попал в тройку самых посещаемых музеев страны (3,6 млн человек), обогнав Эрмитаж (3,2 млн посетителей).
В 2023 году не территории музея, по данным внутренней аналитики билайн, интернет-трафик в сети оператора вырос на 33% (по сравнению с 2022 годом). Посетители активно делились своими впечатлениями фото и видео в режиме онлайн. При этом самыми интернет-активными оказались жители Новгорода, Абакана, Липецка, Смоленска и Камчатки.
— В Волгоград каждый год приезжает все больше туристов из разных уголков России. Конечно, прежде всего, их интересуют памятные места и музеи, связанные с историей Великой Отечественной войны. Мы постоянно улучшаем связь в таких важных локациях, например, недавно ускорили мобильный интернет для посетителей мемориального комплекса на Мамаевом кургане, — сообщил директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
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